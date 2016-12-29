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  29 декабря 2016
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Фоторепортаж: Президент Таджикистана покатался с семьей на лыжах

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне в Варзобском районе посетил Горнолыжный комплекс «Сафед-Дара», сообщает пресс-служба президента.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию второй этап этого уникального спортивно-туристического комплекса, состоящего из двухэтажного здания ресторана, актового зала, пункта аренды лыжного инвентаря, детских развлекательных площадок, большого катка для катания на коньках и игры в хоккей, канатной дороги.

После официальной части президент вместе с супругой и старшим сыном прокатились на снегоходах и лыжах.

 

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