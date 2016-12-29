В Москве доход от продажи патентов мигрантам в 2016 году вырос на 30%

CA-NEWS (UZ) - В Москве доход от продажи патентов мигрантам в 2016 году вырос на 30% по сравнению с 2015 годом и составил 14 млрд руб. (более $230 тыс.). Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"От продажи патентов в этом году в бюджет города поступило 14 млрд рублей - на 30% больше, чем в предыдущем", - сказал Решетников.

По его словам, иностранные работники в этом году получили более 400 тысяч патентов: это граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Украины.

"Серый" сектор, где работают мигранты без патентов, все еще существует, но его размеры за последние три года значительно сократились, уточнил он. Точное количество нелегалов, по словам Решетникова, подсчитать сложно, поскольку данные миграционного учета отражают число граждан СНГ, въехавших в Россию через Москву в 2016 году, а не перемещения между отдельными регионами.

"Проблема еще в том, что не все легализованные мигранты оплачивают патенты вовремя. Но в то же время доля тех, кто платит, увеличилась: раньше их было 53%, сейчас уже 78%", - отметил руководитель департамента.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2015 - начале 2016 годов трудовые мигранты в столице получили более 455 тыс. патентов на право осуществления трудовой деятельности. Стоимость патента определяется региональными властями самостоятельно. В столице она составляет 4 тыс. руб. ($65) в месяц. Период действия патента - от 1 до 12 месяцев с возможностью продления еще на год.