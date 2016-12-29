Беларусь обещает ввести калийный комбинат в Туркменистане до 31 марта 2017 года

CA-NEWS (TM) - Беларусь планирует завершить работы по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года, сообщает в среду, 28 декабря пресс-служба МИД.

Как говорится в сообщении, эта тема обсуждалась во время встречи посла Белоруссии в Туркменистане Олега Табанюхова с заместителем председателя кабинета министров этой страны, сопредседателем межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Батыром Эрешовым.

«Во время встречи посол Беларуси подчеркнул, что белорусская сторона прилагает все возможные усилия для сдачи Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года», - отметили в ведомстве.

Стороны подвели итоги взаимодействия в уходящем году, наметили планы на 2017 год, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений.

Ранее, власти Туркменистана выразили недовольство работой ОАО «Белгорхимпром» Республики Беларусь по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений.

«Были выявлены нарушения в обеспечении подрядных предприятий необходимыми материалами, а также в доступе проектных сведений по сооружениям, о чём было выражено недовольство главному подрядчику», - отметил вице-премьер по вопросам промышленности Батыр Эрешов на заседании туркменского правительства.