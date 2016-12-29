РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Беларусь обещает ввести калийный комбинат в Туркменистане до 31 марта 2017 года

CA-NEWS (TM) - Беларусь планирует завершить работы по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года, сообщает в среду, 28 декабря пресс-служба МИД.

Как говорится в сообщении, эта тема обсуждалась во время встречи посла Белоруссии в Туркменистане Олега Табанюхова с заместителем председателя кабинета министров этой страны, сопредседателем межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Батыром Эрешовым.

«Во время встречи посол Беларуси подчеркнул, что белорусская сторона прилагает все возможные усилия для сдачи Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года», - отметили в ведомстве.

Стороны подвели итоги взаимодействия в уходящем году, наметили планы на 2017 год, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений.

Ранее, власти Туркменистана выразили недовольство работой ОАО «Белгорхимпром» Республики Беларусь по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений.

«Были выявлены нарушения в обеспечении подрядных предприятий необходимыми материалами, а также в доступе проектных сведений по сооружениям, о чём было выражено недовольство главному подрядчику», - отметил вице-премьер по вопросам промышленности Батыр Эрешов на заседании туркменского правительства.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Бердымухамедов Гурбангулы Мяликгулыевич
Президент Туркменистана
Абдиев Бактыбек Кемелович
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт), генеральный директор ОсОО «САБА»
Молдобаева Гульнара Аскарбековна
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт)
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com