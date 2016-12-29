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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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По всей стране будут открыты Народные приемные президента Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал указ, предусматривающий коренное совершенствование системы работы с обращениями граждан. Документ распространили накануне официальные СМИ республики.

В документе отмечено, что деятельность виртуальной приемной премьера, открытая в сентябре выявила "ряд системных недостатков в организации работы государственных органов с обращениями, связанных с нарушениями порядка и сроков их рассмотрения, проявлениями формализма, бюрократизма и волокиты".

Указом предусмотрено создание на базе Приемной граждан Управления делами аппарата Президента Народной приемной президента, а также Виртуальной приемной президента. Народные приемные президента будут действовать в Каракалпакстане, всех областях и Ташкенте, а также в каждом районе и городе.

Народные приемные и Виртуальная приемная будут заниматься организацией прямого диалога с населением, полного, объективного и своевременного рассмотрения обращений с участием должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления.

Будет проводиться постоянный анализ по выявлению причин и условий системных нарушений, послуживших основанием для обращений.

Информация будет регулярно поступать президенту о состоянии работы государственных органов и органов хозяйственного управления с обращениями.

Работники Народных приемных всех уровней будут считаться работниками аппарата президента.

Руководители и должностные лица государственных органов и органов хозяйственного управления строго предупреждены «об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение требований и норм законодательства об обращениях».

Премьер-министру страны Абдулле Арипову поручено в месячный срок обеспечить решение всех организационных, финансовых и материально-технических вопросов для эффективной организации деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной. Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра и генерального прокурора Ихтиёра Абдуллаева.

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