Иран объявил о начале переговоров по запуску железнодорожного сообщения со странами Центральной Азии

CA-NEWS (TM) - Иран объявил о начале переговоров по созданию единой сети железных дорог со странами Центральной Азии, в частности с Казахстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Об этом в среду, 28 декабря заявил заместитель начальника иранской железнодорожной компании Мир-Хасана Моусави (Mir-Hassan Mousavi), передает агентство Mehr.

По его словам, переговоры начались в соответствии с результатами недавнего визита президента Ирана Хасана Роухани в страны Центральной Азии.

Он подчеркнул, что главы железнодорожных ведомств Ирана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана уже провели первую встречу на эту тему, следующая пройдет через полгода.

Как отмечает агентство, Иран стремится расширять сотрудничество в области железнодорожного сообщения с близлежащими странами, в частности, среднеазиатскими и закавказскими, намереваясь наладить транзит грузовых перевозок между Азией и Европой через свою территорию.