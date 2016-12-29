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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Иран объявил о начале переговоров по запуску железнодорожного сообщения со странами Центральной Азии

CA-NEWS (TM) - Иран объявил о начале переговоров по созданию единой сети железных дорог со странами Центральной Азии, в частности с Казахстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Об этом в среду, 28 декабря заявил заместитель начальника иранской железнодорожной компании Мир-Хасана Моусави (Mir-Hassan Mousavi), передает агентство Mehr.

По его словам, переговоры начались в соответствии с результатами недавнего визита президента Ирана Хасана Роухани в страны Центральной Азии.

Он подчеркнул, что главы железнодорожных ведомств Ирана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана уже провели первую встречу на эту тему, следующая пройдет через полгода.

Как отмечает агентство, Иран стремится расширять сотрудничество в области железнодорожного сообщения с близлежащими странами, в частности, среднеазиатскими и закавказскими, намереваясь наладить транзит грузовых перевозок между Азией и Европой через свою территорию.

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