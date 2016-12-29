Президент Туркменистана в роли ди-джея с внуками выступил на новогодней елке (видео)

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил новогоднее представление у главной елки страны, сообщает в среду, 28 декабря пресс-служба туркменского лидера.

«Пожелав ребятам счастливого Нового года, отличных зимних каникул, успехов в учебе, исполнения заветных мечтаний Бердымухамедов выразил уверенность, что все они вырастут достойными продолжателями лучших национальных традиций, преемниками мудрых заветов предков и настоящими хозяевами Отчизны, внесут свой вклад в процветание Туркменистана».

После этого президент отправился в Торгово-промышленную палату Туркменистана, где была устроены новогодние празднования для детей членов руководительского корпуса страны.

В рамках творческого конкурса выступили и внуки президента Гурбангулы Бердымухамедова, сыграв на профессиональной ди-джей аппаратуре. «Они также станцевали и исполнили песню на английском языке. Глава государства при этом аккомпанировал им, тонко улавливая меняющееся настроение юных исполнителей и моменты их творческой импровизации», - говорится в сообщении.

Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», президент вместе со своими внуками выступили с песней Джастина Тимберлейка «Can’t stop the feeling». Пока внуки пели и танцевали, президент был за ди-джейским пультом.

У Гурбангулы Бердымухамедова один сын (Сердар), три дочери и четверо внуков. Он является президентом Туркменистана с 2007 года.

Ранее, сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова — Сердар был избран депутатом Меджлиса (парламента) страны.