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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Граждан США предупредили о возможных терактах в Таджикистане
CA-NEWS (TJ) - Посольство США в Таджикистане предупредило своих граждан о возможных терактах, объявление размещено на официальном сайте посольства.

"Предупреждаем граждан США о возможных терактах в Таджикистане в связи с нынешним террористическим уровнем угрозы, предстоящими праздниками, а также недавними событиями в Берлине и Анкаре", — говорится в сообщении.

Посольство рекомендует по возможности избегать людных мест (в частности, остановок общественного транспорта). "В ходе поездок в Горно-Бадахшанскую область (юго-восток Таджикистана, граничит с Афганистаном) следует избегать кемпингов и езды на велосипеде в темное время суток в непосредственной близости от афганской границы, особенно в густонаселенных районах", — предупреждает американское дипведомство.

Посольство США в Таджикистане ранее предупреждало своих граждан о возможной террористической атаке в республике в сентябре и ноябре текущего года, сообщает РИА Новости.
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