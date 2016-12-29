В Туркменбате после допросов в полиции один из жителей, посещающий мечеть, покончил с собой

CA-NEWS (TM) - Житель Туркменабада Ёлдаш Ходжамурадов покончил жизнь самоубийством после того, как работники городского отдела полиции по указанию местного управления национальной безопасности ежедневно на протяжении нескольких недель вызывали его на допросы из-за его религиозных взглядов, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

«Ты ваххабит? – спрашивали у него полицейские, которым было по 25-27 лет. – Мы закроем тебя на много лет за ваххабизм, если не дашь нам имена двух ваххабитов».

В субботу вечером, 17 декабря, после очередного допроса его отпустили, велев прийти снова в понедельник. Ходжамурадов вернулся домой, а в воскресенье набросил себе на шею петлю. Его супруга не успела помешать мужу совершить суицид. Ходжамурадову было 52 года, у него трое детей. Всю свою жизнь он проработал мясником на «Зелёном» базаре Туркменабада.

Источники в регионе говорят, что Ходжамурадов регулярно посещал местную мечеть, а в последнее время начал носить длинное белое одеяние «хирка».

«Самоубийство является тягчайшим грехом в Исламе, можно представить себе, как нужно было довести мусульманина, чтобы он пошел на это», - отметил источник.

По сообщениям из Лебапского велаята, в последние несколько месяцев спецслужбы усилили контроль над прихожанами в мечеть. Верующих всех возрастов вызывают на беседы в городское управление полиции.