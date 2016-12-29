В Туркменистане 2017 год объявлен «Годом здоровья и воодушевленности»

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил с учетом намеченных на 2017 год мероприятий провести его под девизом «Год здоровья и воодушевленности», сообщает 26 декабря пресс-служба туркменского лидера.

Также в ходе заседания правительства, Бердымухамедов поручил объявить конкурс на создание логотипа года.

Президент Туркменистана поручил в дни новогодних праздников организовать круглосуточные дежурства всех служб, обеспечить бесперебойную работу коммунального хозяйства, электро- и водоснабжения, медицинских учреждений, пассажирского транспорта, торговли, соблюдение правопорядка.