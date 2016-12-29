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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане 2017 год объявлен «Годом здоровья и воодушевленности»

CA-NEWS (TM) - президент туркменистана подписывает Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил с учетом намеченных на 2017 год мероприятий провести его под девизом «Год здоровья и воодушевленности», сообщает 26 декабря пресс-служба туркменского лидера.

Также в ходе заседания правительства, Бердымухамедов поручил объявить конкурс на создание логотипа года.

Президент Туркменистана поручил в дни новогодних праздников организовать круглосуточные дежурства всех служб, обеспечить бесперебойную работу коммунального хозяйства, электро- и водоснабжения, медицинских учреждений, пассажирского транспорта, торговли, соблюдение правопорядка.

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кто есть кто
Алимбеков Нурбек Каарыевич
депутат ЖК КР VI созыва от фракции «Кыргызстан», директор ОсОО «Папан Курулуш»
Бердымухамедов Гурбангулы Мяликгулыевич
Президент Туркменистана
Абдиев Бактыбек Кемелович
депутат Бишкекского городского кенеша (Республика - Ата-Журт), генеральный директор ОсОО «САБА»
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