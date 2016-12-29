«Президентская трасса» в Ташкенте заработала в прежнем режиме

CA-NEWS (UZ) - С понедельника, 19 декабря, в своем прежнем режиме вновь стала действовать так называемая «президентская трасса» в Ташкенте, передаёт AsiaTerra.

«Президентская трасса» - это маршрут длиной в 12-15 километров, пролегающий по ряду центральных улиц от загородной резиденции президента Дурмень до центра города.

Эта дорога два раза в сутки, утром и вечером, в течение почти двух десятилетий превращалась в самый охраняемый в Узбекистане объект - когда президентский кортеж готовился к проезду, ее перекрывали сотни милиционеров, стоявшие по обоим сторонам дороги через каждые 40-50 метров.

В последние годы примерно полтора-два десятка автомобильных дорог, выходящих на «трассу» были засыпаны землей, а на их месте высажены деревья.

Более того, по указанию властей была разрушена половина моста на магистрали, ведущей от центра Ташкента к густонаселенному массиву Куйлюк на окраине города, а на месте отрезка бывшей автомагистрали были возведены многоэтажные дома.

А в августе этого года городские власти начали закапывать новый участок оживленной автодороги - от вокзала до перекрестка Нукусской и улицы Афрасиаб (бывшего проспекта Космонавтов), чтобы «посторонние» машины не смогли побеспокоить Ислама Каримова. При этом прямо посреди дорожного полотна рабочие принялись сооружать круглый бассейн.

Со дня смерти Каримова и вплоть до вступления в должность нового президента эта «трасса» была свободна. На них практически не было видно милиционеров, кроме гаишников. В начале октября власти даже снова открыли некоторые, ранее перекрытые выезды и проезды на «трассу», а также снесли вышеупомянутый круглый бассейн.

Ташкентцы обрадовались и восприняли эти действия как проявление некой «оттепели». Высказывались догадки, что Мирзиёев будет ездить по новой дороге, проложенной по территории бывшего авиационного завода имени Чкалова и ведущей от улицы Паркентской (бывшей генерала Петрова) через Сельмаш и ТашМИ к центральной части столицы. Она существенно сокращает путь от центра Ташкента до массива Карасу, где, по слухам, проживал Мирзиёев в бытность премьером-министром (где он живет сейчас, неизвестно).

Сейчас вдоль президентской трассы вновь два раза в день – утром, часам к девяти, и вечером - после восьми, выставляется милицейское оцепление с интервалом в 10-15 метров, из особого подразделения МВД «Куриклаш хизмати» (служба охраны). В подкрепление им по периметру расставлены автоматчики из службы охраны президента, которых в народе называют «гитаристами» из-за того, что они прячут автоматы в заплечных сумках в форме футляра для гитары или теннисной ракетки.

Сам кортеж состоит из примерно 18-20 машин - черных «мерседесов» разных марок, а также автомобилей милицейского сопровождения и машин с автоматчиками.

И вновь полностью перекрывается дорожное движение. Напомним, что в городской резиденции президента Оксарой решено открыть музей, а для Мирзиёева будет выстроена новая резиденция.