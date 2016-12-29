Казахстанские полицейские перестанут использовать жезлы с начала 2017 года

C 1 января 2017 года казахстанские полицейские перестанут использовать в работе жезлы, передает Tengrinews.kz.

Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, остановка машин полицейскими будет производиться только жестом рук.

"Остановка будет производиться только жестом рук с одновременной подачей свистка либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах, а также в режиме автопатрулирования", - сказал Садубаев.

"В рамках модернизации правоохранительных органов МВД РК изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения, так так в ряде европейских стран жезл не используется в работе дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами с первого января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств. Для фиксации нарушений правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел", - пояснил Алмас Садубаев.