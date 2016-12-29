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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане открыли доступ к заблокированным сайтам

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 29 декабря пользователи интернета стали свидетелями того, что все заблокированные сайты стали доступны и открываются без анонимайзеров и прокси-серверов.

Такие сайты как Uzmetronom, узбекские службы Би-би-си, Голос Америки, Радио Свободы, AsiaTerra, портал для петиций Change.org, сайты правозащитных организаций (HRW, Amnesty International, Репортёры без границ и др.), а также десятки других сайтов, многие годы остававшиеся закрытыми для интернет-пользователей, теперь доступны для жителей Узбекистана.

Пока неизвестно, сбой ли это системы или новое решение властей.

Напомним, что многие интернет-сайты, публикующие критические материалы и о реалиях Узбекистана были блокированы в 2005 году после андижанских событий. Со временем интернет-пользователи научились обходить блокировку с помощью прокси-серверов. Власти же стали перекрывать доступ и к прокси-серверам.

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