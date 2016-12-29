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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Ирана не беспокоятся по поводу возможного прекращения подачи газа из Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Старший сотрудник национальной газовой компании Ирана Саид Момени заявил, что Иран не беспокоится по поводу возможного прекращения подачи в страну туркменского газа, сообщает в среду, 28 декабря агентство IRNA.

По словам Момени, Иран импортирует из Туркменистана менее 3% от всего потребляемого газа и при необходимости может восполнить недостаток газа. «Несмотря на то, срок действия контракта по поставкам газа между Ираном и Туркменистаном в скором времени истекает, а также, вероятно, не будет продлена», - подчеркнул Момени.

По его словам, решение о продлении или истечении срока действия сделки будет принято после визита управляющего директора иранской компании, который сейчас находится в Туркменистане и обсуждает этот вопрос.

Около 4,3 млн кб м газа ежедневно импортируется из Туркменистана в иранскую провинцию Голестан, отметил Момени.

Ранее, Туркменистан заявил, что Иран, после введения санкций в 2012 году, не выплатил долг за поставленный туркменский газ в размере $2 млрд.

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