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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Возгорание нефтепродуктов произошло на месторождении в Жанаозене
CA-NEWS (KZ) -

В шести километрах в северном направлении от Жанаозена 28 декабря произошло возгорание нефтяных продуктов рядом со скважиной на территории предприятия НГДУ-3 (нефтегазодобывающее управление) АО "Озенмунайгаз", сообщают казахстанские сми.

Отмечается, что, по данным пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, в результате инцидента пострадавших нет.

Вызов на пульт дежурного поступил в 04.21 по местному времени. "Поступил сигнал о возгорании разлитых нефтепродуктов рядом со скважной № 4412, находящейся возле установки № 61. Она принадлежит учреждению НДГУ-3. Данная установка расположена в шести километрах в северном направлении от Жанаозена. В 04.55 пожар локализован и в 05.00 ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что площадь горения составила шесть квадратных метров. Причину пожара и ущерб устанавливает дежурный дознаватель.

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