Монголия сегодня, 29 декабря отмечает День национальной независимости
CA-NEWS (MNG) - Монголия сегодня, 29 декабря отмечает День национальной независимости.
В 1911 года 29 декабря была провозглашена независимость Монголии во главе теократическим монархом VIII Богд гэгээн (Богдо-хан) от двухвекового маньчжурского господства. VIII Богд Жавзандамба хутагт был провозглашен Ханом Монголии.
В 2007 году правительство Монголии официально закрепило 29 декабря Днем национальной независимости.
В этом году монголы отмечают 105-ую годовщину Национально-освободительного движения.
Также, парламент Монголии объявил 29-30 декабря нерабочими днями.
Рабочий день 30 декабря был передвинут на следующую субботу (7 января 2017 года). Данное решение было принято в связи со вспышками гриппа и тяжелыми погодными условиями по всей стране.
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