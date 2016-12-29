Монголия сегодня, 29 декабря отмечает День национальной независимости

CA-NEWS (MNG) - Монголия сегодня, 29 декабря отмечает День национальной независимости.

В 1911 года 29 декабря была провозглашена независимость Монголии во главе теократическим монархом VIII Богд гэгээн (Богдо-хан) от двухвекового маньчжурского господства. VIII Богд Жавзандамба хутагт был провозглашен Ханом Монголии.

В 2007 году правительство Монголии официально закрепило 29 декабря Днем национальной независимости.

В этом году монголы отмечают 105-ую годовщину Национально-освободительного движения.

Также, парламент Монголии объявил 29-30 декабря нерабочими днями.

Рабочий день 30 декабря был передвинут на следующую субботу (7 января 2017 года). Данное решение было принято в связи со вспышками гриппа и тяжелыми погодными условиями по всей стране.