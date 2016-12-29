В Узбекистане 8 руководителей привлекли к ответственности и штрафам за принуждение к сбору хлопка

CA-NEWS (UZ) - За попытки принуждения сотрудников и детей, не достигших 18 лет, к сбору хлопка к административной ответственности были привлечены директора школ, колледжей, фермерских хозяйств и главврач поликлиники. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в Кыргызстанею

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда Узбекистана, по результатам хлопкоуборочной компании 2016 года за попытки принуждения сотрудников и детей, не достигших 18 лет, к сбору хлопка к административной ответственности были привлечены 3 директора средних школ, 2 директора профессиональных колледжей, 2 руководителя фермерских хозяйств и 1 главврач поликлиники. Общая сумма наложенных штрафов составила 4,7 млн. сумов (около 1,5 тыс. по курсу ЦБ РУз).

По 30 жалобам, поступившим через горячую линию Государственной правовой инспекции труда министерства, были проведены расследования на предмет трудовых правонарушений, из них по 10 обращениям приняты меры, по 7 обращениям с виновными проведены разъяснительные работы, по 13 обращениям факты правонарушений подтверждены не были.

Государственной правовой инспекцией труда также осуществлялся контроль за соблюдением трудового законодательства по недопущению детского и принудительного труда. По итогам этой работы были выявлены 14 правонарушений, в том числе 5 фактов несвоевременной оплаты труда и 9 фактов необеспечения условий найма и труда. По этим фактам 2 руководителям поликлиники, 1 директору профессионального колледжа, 1 руководителю фермерского хозяйства, 1 руководителю махалли и 1 директору предприятия были даны предписания о недопущении принудительного и детского труда.

В текущем году, по рекомендации Международной организации труда (МОТ), национальный мониторинг по недопущению принудительного и детского труда в Узбекистане, особенно на сельскохозяйственных работах, проводился исключительно независимыми общественными организациями, отметили в посольстве.