Обвиняемые в убийстве монгольского политика Зорига приговорены к 24-25 годам лишения свободы

CA-NEWS (MNG) - В Монголии во вторник, 27 декабря после пятидневного судебного разбирательства дела об убийстве известного политика Санжаасурэнгийна Зорига суд вынес окончательное решение. Как сообщает Монцамэ, суд признал жителей аймака Орхон Б.Содномдаржаа, Т.Чимгээ, Ц.Амгаланбаатара особо тяжкими преступниками и приговорил их к 24-25 годам лишения свободы.

Санжаасурэнгийн Зориг (20 апреля 1962 — 2 октября 1998) — монгольский политик, лидер демократического движения в Монголии, депутат Великого государственного хурала (парламента) Монголии (1990—1998), министр инфраструктуры Монголии (1998). Убит 2 октября 1998 года.

2 октября 1998 года Санжаасурэнгийн Зориг был убит. Двое в масках, мужчина и женщина, ворвались в квартиру Зорига, связали его жену Булгану и заперли её в ванной комнате. В этот момент с работы вернулся Зориг. Убийцы набросились на него и нанесли 16 ножевых ранений, в том числе три в сердце. От полученных ран Зориг скончался на месте. Преступникам удалось скрыться.

Генеральный прокурор Монголии М.Энх-Амгалан отметил, что посчитав дело, связанное с убийством Зорига доказанным прокуратура передала это дело в суд. «Судебное разбирательство продолжалось в течении пяти дней и, признав подсудимых виновными, суд вынес своё решение. Если есть жалоба, то можно подать иск для обжалования. Убийство совершено по заказу. В вынесенном прокурором заключении говорится, что преступники убили четырех человек, чтобы скрыть совершенное преступление. Всё будет ясно после заседания апелляционного суда», - отметил он.

Санжаасурэнгийн Оюун бывший депутат известного политика Зорига, отметила, что она требовала, чтобы заседание суда проходило в открытом режиме. По её словам, она не приняла участие в судебном процессе по причине того, что суд не выполнил её требование.

После того, как суд вынес приговор Оюун сделала заявление, в котором выразила свою позицию в отношении этого решения. «Потерпевшая сторона сомневается в обоснованности решения суда. Делу присвоили гриф совершенно секретно, к тому же слушание дела проходило в закрытом судебном заседании. Ни прокуратура столицы, ни суд не приняли просьбу потерпевшей стороны о проведении открытого слушания дела и оглашения информации, которая не входит в категорию государственной секретности. Наши адвокаты приняли участие в судебном заседании и выразили нашу позицию на законных основаниях. Мы считаем, что дело, касающееся заказчиков, организаторов и исполнителей убийства не завершается только этим судебным заседанием и оно не является окончательным решением», - говорится в её в официальном заявлении.