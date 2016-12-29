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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии присвоил генеральские звания 5 военнослужащим

CA-NEWS (MNG) - В Госрезиденции президента Монголии Цахиагийн Элбэгдорж состоялась церемония присвоения высшего звания военнослужащих – генеральского звания, сообщает 28 декабря Монцамэ.

Указом президента Монголии, звание генерал-лейтенанта присвоено начальнику Генштаба ВС Монголии, генерал-майору Д.Даваа, звание бригадного генерала - первому заместителю начальника Главного разведывательного управления Монголии, полковнику Б.Доньжчимбуу, звание бригадного генерала - заместителю по вопросам вооружения, тыла, инженерии и техники Главного управления пограничной охраны, полковнику Х.Лхагвасурэну, звание бригадного генерала - заместителю по вопросам администрации и управления Главного управления пограничной охраны, полковнику Ж.Бямбасурэну и звание бригадного генерала - руководителю Главного управления исполнения судебных решений, подполковнику Ц.Амгаланбаяру.

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Кулматова Наталья Анатольевна
депутат БГК (Кыргызстан), директор ОсОО «Независимый центр экспертизы и оценки»
Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич
депутат БГК (Кыргызстан), директор Центрально-Азиатской зоны по борьбе дзюдо, постоянный член спортивной комиссии азиатского союза дзюдо
Сагынов Таалайбек Джолдошбекович
директор филиала института Евразийских исследований, депутат БГК (Кыргызстан)
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