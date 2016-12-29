Гражданин Узбекистана, купивший в Москве за $300 кыргызстанский паспорт, оштрафован

- Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана Б.К. Сообщается в постановлении суда от 21 ноября.

Суд установил, что органы следствия обвинили Б.К. в том, что он с мая 2009 года по сентябрь 2016 года работал в Москве, где в марте 2015 года он передал свой паспорт гражданина Узбекистана своим знакомым в Узбекистан с целью замены на паспорт нового образца с биометрическими данными.

Однако позже ему сообщили, что замена паспорта без его участия невозможна и с марта 2015 года Б.К. пребывал на территории России без каких-либо документов, удостоверяющих личность.

В июле 2016 года Б.К. обратился к своим знакомым по имени Жасур и Бахром с просьбой предоставить ему поддельный паспорт. Они согласились и обязались предоставить ему паспорт гражданина Кыргызстана с его фото за $300. В августе они предоставили Б.К. паспорт КР на имя Давранбека Туйчибаева, 1971 года рождения.

В сентябре 2016 года Б.К. в связи с семейными обстоятельствами решил выехать в Узбекистан через Казахстан и Кыргызстан.

При прохождении паспортного контроля на КПП «Чалдыбар-автодорожный» ГПС КР предъявил уполномоченному сотруднику погранслужбы паспорт КР и был задержан.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью.

В итоге суд приговорил Б.К. признать виновным в совершении преступлений и путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определил штраф в размере 13 тыс. сомов.

Приговор может быть обжалован или на него может быть принесено представление в судебную коллегию по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда в течение 10 дней после провозглашения.