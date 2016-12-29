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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Синьцзяне произошел теракт, 1 человек погиб, 3 ранено

CA-NEWS (CA) - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) 4 человека совершили теракт, сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на пресс-службу регионального парткома.

Около 16:50 по местному времени злоумышленники въехали во двор парткома уезда Моюй и привели в действие взрывное устройство, говорится в заявлении.

В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения. Нападавшие были уничтожены полицией.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

«Ситуация с общественным порядком в районе стабильная», - говорится в заявлении пресс-службы.

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Кулматова Наталья Анатольевна
депутат БГК (Кыргызстан), директор ОсОО «Независимый центр экспертизы и оценки»
Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич
депутат БГК (Кыргызстан), директор Центрально-Азиатской зоны по борьбе дзюдо, постоянный член спортивной комиссии азиатского союза дзюдо
Сагынов Таалайбек Джолдошбекович
директор филиала института Евразийских исследований, депутат БГК (Кыргызстан)
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