В Синьцзяне произошел теракт, 1 человек погиб, 3 ранено

CA-NEWS (CA) - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) 4 человека совершили теракт, сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на пресс-службу регионального парткома.

Около 16:50 по местному времени злоумышленники въехали во двор парткома уезда Моюй и привели в действие взрывное устройство, говорится в заявлении.

В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения. Нападавшие были уничтожены полицией.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

«Ситуация с общественным порядком в районе стабильная», - говорится в заявлении пресс-службы.