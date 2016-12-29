В Синьцзяне произошел теракт, 1 человек погиб, 3 ранено
- Азия и мир, происшествия
- 14:42, 29 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) 4 человека совершили теракт, сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на пресс-службу регионального парткома.
Около 16:50 по местному времени злоумышленники въехали во двор парткома уезда Моюй и привели в действие взрывное устройство, говорится в заявлении.
В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения. Нападавшие были уничтожены полицией.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
«Ситуация с общественным порядком в районе стабильная», - говорится в заявлении пресс-службы.
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