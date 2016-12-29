В Дашогузе новогоднюю ёлку в школах проводят за счёт учеников

CA-NEWS (TM) - В Дашогузской области Туркменистана для организации новогодних утренников в школах с учеников собирают деньги, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык».

Одна из учителей школы Куняургенского района связалась с изданием, и сообщила о том, что из-за объявленного конкурса «Лучшая ёлка района», директор школы поручил собрать деньги с учеников для ее приобретения.

«Требуемая ими 15 метровая искусственная елка стоит от 3000 до 5000 манат ($858-1400). В общей сложности, с затратами на игрушки и гирлянды с каждого ученика мы были вынуждены собрать по 20 манат ($5,7)», - рассказала учительница, представившаяся как Сульгун.

Она также рассказала, что в других школах района, деньги собирали в зависимости от количества учеников, в связи с чем в некоторых школах запрашивалась сумма в 100 манат ($28) с ученика. «С нас тоже требуют. Запугивают, «если нет, то платите из своего кармана», - рассказала классная руководительница Сульгун.

Подтверждения или каких либо комментариев от официальных органов народного образования по поводу поборов с учеников и учителей для организации Новогодней ёлки не удалось.

Между тем, дашогузские родители подтверждают ситуацию и жалуюутся на то, что сбор денег с учеников на такого рода мероприятия оказывают серьезную нагрузку на семейный бюджет.

«Зарплату не дают, продовольствие дорожает и исчезает с прилавков… Наша семья была вынуждена потратить порядка 400 манат ($114) на сборы для новогодних праздников, подарков, праздничных костюмов. Чтобы дети не чувствовали себя ущемленными, пришлось продать некоторые вещи из дома по бросовым ценам», - рассказала мать 2-х учеников Огулгерек-дайза.

Стоит отметить, что и до этого родители школьников в Дашогузской области покрывали не связанные с учебным процессом затраты. В течение этого месяца для отправки учеников на зимние каникулы в центры отдыха страны из каждой Дашогузской области, с родителей, а также учителей, уборщиц и охранников школ в принудительном порядке собирали по 10-15 манат ($2,8-4,2).