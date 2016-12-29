Смерть Каримова, референдумы, земельные митинги и теракты в Казахстане, запуск Рогунской ГЭС - чем запомнился 2016 год

CA-NEWS (KZ) - 2016 год подходит к концу. Агентство CA-News предлагает своим читателям вспомнить чем запомнился уходящий год в странах Центральной Азии.

20 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента РК. Голосование прошло на 9 840 избирательных участках. В списки избирателей было включено 9 791 165 человек. Явка избирателей составила более 77 процентов. 24 марта ЦИК принял постановление о регистрации депутатов Мажилиса Парламента VI созыва: 84 - от партии "Нур Отан", семь - от "Ак жол", семь - от КНПК, избранных от Ассамблеи народа Казахстана - девять.

"Перед Парламентом VI созыва стоит ряд важных задач по дальнейшей законодательной работе. Надо принять единый налоговый и таможенный кодекс, который обеспечит прозрачность всех финансовых процедур. Следует модернизировать законодательство в части дальнейшей передачи государственных функций в конкурентную среду", - отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, подводя итоги выборов.

В Таджикистане весной 2016 года прошел референдум, на котором большинство проголосовавших высказались за внесение изменений в конституцию.

По мнению экспертов, основная цель плебисцита – закрепить в стране династическое правление.

В Основной закон была внесена 41 поправка. Изменения, в частности, позволяют действующему президенту Эмомали Рахмону, возглавляющему страну с 1992 года, выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства неограниченное количество раз.

Кроме того, поправки сокращают возрастной ценз кандидатов на пост президента, что даст возможность старшему сыну Рахмона, Рустаму Эмомали, в 2020 году принять участие в выборах.

Таким образом, Рахмон, вероятно, пополнил ряды "пожизненных" президентов, что типично для Центральной Азии. При этом политологи опасаются, что в долгосрочной перспективе такая ситуация может привести к народному недовольству и спровоцировать развитие протестного движения.

В мае по Казахстану прокатилась волна так называемых «земельных митингов». 24 апреля 2016 года в городе Атырау, через три дня митинги состоялись в городах Актобе и Семей.

30 марта 2016 года министр национальной экономики Ерболат Досаев объявил, что с 1 июля текущего года 1,7 миллионов гектаров земли сельхозназначения выставят на торги через аукционы.

Это вызвало сначала недовольство в социальных сетях, которое переросло к призывам на выход к митингам протеста.

11 апреля «представители казахской интеллигенции», обеспокоенные тем, что у иностранцев появится возможность покупать и брать в аренду земли, обратились с открытым письмом к президенту Казахстана Н. Назарбаеву и органам власти. Текст письма появился в казахстанских СМИ и на некоторых веб-сайтах.

В письме говорится, что «в областях уже собрано более 50 тыс. подписей» (против аренды земли). «Если землю сдадут в аренду или продадут иностранцам, то народ пойдет на чрезвычайные меры» («народ может восстать»). В числе подписавших открытое письмо писатель Абдижамил Нурпеисов, культуролог Мурат Ауэзов, генерал в отставке Мурат Калматаев, академик Абугали Кайдаров и эколог Мэлс Елеусизов.

20 апреля в Астане гражданский активист Галымбек Акулбеков провел одиночный пикет против продажи земли иностранцам, но вскоре он был задержан полицией.22 апреля в Алмате собралась группа граждан в количестве трех десятков человек, которые выступали за разрешения митинга 21 мая.

24 апреля состоялся первый массовый митинг в центре Атырау против продажи земли иностранцам, на котором собралось от 700 до 4000 человек. 27 апреля в городах Актобе и Семей с участием сотен человек состоялись митинги против изменений в земельном кодексе Казахстана и против планов властей по продаже земель сельскохозяйственного назначения.

28 апреля в Актау на центральной площади собралось несколько десятков человек, но полиция не дала провести митинг сославшись, что площадь необходимо для подготовки к празднику Дня единства народа.4 мая на центральной площади Уральска состоялся стихийный митинг с участием нескольких десятков человек. Как и в предыдущих акциях протеста в других городах Казахстана, митингующие выступили против передачи сельскохозяйственных угодий в долгосрочную аренду иностранцам.

На 21 мая были запланированы митинги по всему Казахстану. Официальные власти отклонили заявки на проведение митингов в городах Алмата, Астана, Уральск и Семей. В этот день силы правопорядка задержали десятки активистов, а также журналистов в нескольких городах страны.

5 мая Нурсултан Назарбаев наложил мораторий на поправки в Земельный кодекс и распорядился создать комиссию по земельной реформе. "Надо было донести до населения, не понимающего, что ни о какой продаже земли нашей сельскохозяйственной речи не идет. Поэтому здесь была спекуляция полная. То есть до соответствующих адресных групп мы не довели эту суть. Однако механизмы и нормы принятого закона не были обсуждены с привлечением общественности, и тревоги и заботы людей во многом оправданы». В декабре мораторий на продажу земли был продлен.

В самом начале лета в Казахстане произошла серия терактов. Так, 5 июня в Актобе группа терроистов из 25 человек совершила нападение на оружейные магазины "Паллада" и "Пантера", а затем, вооружившись, напала на войсковую часть 6655 Нацгвардии РК.

Террористы убили восемь человек, трое из погибших - военнослужащие. Во время антитеррористической операции были ликвидированы 18 преступников. Были задержаны девять непосредственных участников теракта, еще 18 человек задержали за недонесение о готовящемся преступлении, а также двоих за укрывательство.

Приговоры участникам кровавой бойни были оглашены 28 ноября. Семеро террористов получили пожизненное лишение свободы, еще двое - 25 лет и 22 года лишения свободы. Все 29 подсудимых были признаны виновными в совершении тяжких, особо тяжких правонарушений против личности, собственности, а также против общественной безопасности, общественного порядка и приговорены к различным срокам лишения свободы.

18 июля теракт произошел в Алматы. Руслан Кулекбаев напал на Алмалинское РУВД, здания ДКНБ и налогового департамента, убив в общей сложности девять человек. Все они были сотрудниками правоохранительных органов. Днем ранее он смертельно ранил проститутку возле гостиницы "Аят". Кулекбаев был задержан, а его действия признаны терактом. 2 ноября суд признал его виновным и приговорил к смертной казни с конфискацией имущества. Отметим, что в Казахстане действует мораторий на исполнение смертной казни.

На территории Казахстана по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности. Он был продлен до 15 января 2017 года.

Начало августа выдалось неспокойным в Туркменистане. В ночь с 4 на 5 августа на туркмено-афганской границе произошла перестрелка.

В августе внимание любителей спорта и не только было приковано к Рио-де-Жанейро, где проходили XXXI летние Олимпийские игры. Сборная Казахстана заняла первое место среди стран Центральной Азии в медальном зачете летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В копилке казахстанцев 17 медалей, из которых 3 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.

Далее идет Узбекистан с 13 медалями, 4 из которых золотые, 2 серебренных и 7 бронзовых.

Третье место занял Таджикистан — с единственной золотой медалью, которую выиграл атлет Дильшод Назаров.

Сборная Кыргызстана финишировала без медалей, хотя на старте Игр тяжелоатлет Иззат Артыков выиграл "бронзу", но позже Спортивный арбитражный суд лиши его данной медали, за якобы использование допинга "стрихнин", а медаль передана спортсмену из Колумбии.

Туркменистана также завершил свое выступление без медалей. Казахстан установил новые рекорды по общему количеству медалей, а также по количеству "серебра" на одних Играх.

Однако не обошлось и без скандалов. Незадолго до начала Игр стало известно, что перепроверка допинг-проб четырех олимпийских чемпионов по тяжелой атлетике из Казахстана на Играх-2012 в Лондоне показала положительный результат.

Запрещенные препараты были найдены в допинг-пробах Светланы Подобедовой, Майи Манезы, Зульфии Чиншанло и Ильи Ильина. После того, как об этом стало известно, все спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования их дел и пропустили главный старт четырехлетия.

Август стал печальным месяцем для Узбекистана. 28 августа появились первые сообщения о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов был срочно госпитализирован с инсультом. 29 августа младшая дочь президента Лола Каримова-Тилляева в "Инстаграме" сообщила, что у ее отца произошел инсульт и что он находится в реанимации.

2 сентября поздно вечером в эфире государственного телеканала было зачитано сообщение о смерти Ислама Каримова. Официальное медицинское заключение подтвердило предшествовавшие сообщения о природе его заболевания и участии иностранных врачей в его лечении.

Похороны Ислама Абдуганиевича прошли 3 сентября в Самарканде. Похоронили Каримова рядом с могилами матери и братьев в мемориальном комплексе Шахи-Зинда. Сначала траурный кортеж проехал по улицам Ташкента, на пути его следования выстроились люди, бросавшие под колеса катафалка цветы.

На церемонию прощания приехали представители 20 иностранных государств и международных организаций. Присутствовали и члены семьи, однако журналисты не заметили на церемонии старшей дочери — Гульнары, которая уже два года не появляется на публике.

Российскую делегацию возглавил премьер Дмитрий Медведев. Как рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская сторона искала возможности для поездки президента Владимира Путина, но это оказалось невозможным из-за графика — президент был занят на Восточном экономическом форуме и саммите «двадцатки» в Китае. По той же причине не смогли приехать многие другие главы государств, в том числе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Из президентов церемонию посетили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Премьерами были представлены Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Китай представлял вице-премьер Госсовета Чжан Гаоли.

8 сентября в Казахстане был назначен новый премьер-министр РК. Им стал Бакытжан Сагинтаев. Прежний глава правительства Карим Масимов возглавил Комитет национальной безопасности Казахстана.

13 сентября был сформирован новый состав правительства РК. Как отметил Нурсултан Назарбаев, правительству нужные новые люди, знающие иностранные языки, имеющие заграничное образование. "Я считаю, что прошлое правительство тоже неплохо сработало. Им выпал тот кризис 2007-2009 годов, начало этого кризиса. Они справлялись с этой задачей. По моему поручению разработали неплохие программы, "Нурлы жол", инвестиционные программы. Теперь новое время настает, новые дела. Глобальная экономика требует общения, нужны новые люди. Сагинтаева вы знаете, он работал акимом Павлодара, знает местную жизнь. Работал в акимате Жамбылской области. Работал министром экономики четыре года, первый заместитель премьер-министра, научился. И я думаю, что любой новый человек - это новое веяние", - добавил президент.

Осень 2016 года стала богатой на события экономического характера.

28 сентября была возобновлена добыча нефти на месторождении Кашаган, 14 октября отгружена первая партия товарной нефти в трубопроводную систему "КазТрансОйл" и "КТК", а также осуществлена поставка товарного газа в газопроводную систему "Интергаз Центральная Азия".

1 ноября проект вышел на уровень коммерческой добычи или, другими словами, более 75 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, первая нефть Кашагана пошла на экспорт: спустя 16 лет подготовки и спустя три года после фальстарта.

29 октября в городе Рогуне на берегу реки Вахш с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялась церемония начала строительства плотины Рогунской ГЭС.

По плану, первая очередь Рогунской ГЭС, то есть ее первый агрегат, будет запущен до конца 2018 года, второй — в апреле 2019 года. Вырабатываемая электроэнергия будет поставляться в единую энергетическую систему страны.

В ноябре 2016 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев расставил все точки над «и» в вопросе транзита власти. В интервью агентству Bloomberg он заявил, что не намерен передавать власть своим детям.



Напомним, эксперты сходились во мнении, что после назначения старшей дочери Назарбаева -Дариги — депутатом Сената, она станет основным кандидатом на пост президента Казахстана, если вдруг с действующим что-то произойдет.

Однако, 22 ноября в интервью Bloomberg, президент Казахстана сказал, что будет работать до 2020 года и не намерен передавать власть кому-либо из детей.

По его словам, переход власти прописан в Конституции. «Наследственность моих детей я не предусматриваю - я думаю, что это не для нас этот вопрос. Наш переход власти прописан в Конституции», - сказал Назарбаев.

3 декабря прошла торжественная церемония открытия железной дороги Казахстан–Туркменистан–Иран при участии президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Казахстана Нурсултана Назарбаева и Иран Хасана Роухани.

Железная дорога Казахстан — Туркменистан — Иран международного транспортного коридора Север — Юг — железная дорога, построенная в 2009—2014 годах в Центральной Азии, связывающая Казахстан, Туркменистан и Иран.

Другое название — Восточный маршрут Север — Юг. Старая его ветвь проходит через Каракалпакию (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан) с выходом на железнодорожную сеть Ирана по пограничному переходу Теджен — Серахс. Перестановка тележек осуществляется на станции Серахс.

Новая ветвь прошла через Болашак (напрямую из Казахстана в Туркменистан), введена в 2014 году, и выходит на Иранскую Республику по пограничному переходу Этрек — Горган.

Железная дорога создала дополнительные пути, связывающие Казахстан, Центральные районы России с Туркменистаном, Ираном, странами Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии и позволяет увеличить транзитный грузовой и пассажиропоток, уменьшает расходы на перевозку, экономит время путешествия и вызывает экономический рост в регионах, по которым проходит дорога, через увеличенное транспортное движение и обеспечение доступности сельских районов.

В 2007 году между Казахстаном, Туркменистаном и Ираном было подписано трёхстороннее межправительственное соглашение о строительстве линии Жанаозен — Гызылгая — Берекет — Этрек — Горган с последующим выходом на сеть российских железных дорог, которая сократит маршрут на 600 км.

В 2009 году страны приступили к строительству.

4 декабря в Узбекистане состоялись выборы президента страны. Выборы прошли через три месяца после смерти первого президента Ислама Каримова, который скончался от инсульта в возрасте 78 лет. На пост главы государства претендовали четыре кандидата, представлявшие все парламентские партии.

Как показали результаты выборов, за кандидата от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева проголосовало 15 миллионов 906 тысяч 724 избирателя или 88,61% принявших участие в голосовании.

«Таким образом, на выборах Президента Республики Узбекистан, состоявшихся 4 декабря 2016 года, победил кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев», — говорится в сообщении ЦИК.

14 декабря избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев официально вступил в должность главы государства.

Таким был год 2016, каким будет 2017 покажет новостная лента CA-News.