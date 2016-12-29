В Алматы презентован проект канатной дороги на Иссык-Куль

CA-NEWS (KZ) - В Алматы состоялся Республиканский конкурс лучших архитектурных произведений. В его рамках в номинации «Лучший проект» дипломом 1-й степени Союза архитекторов РК и Золотым дипломом Союза архитекторов Кыргызстана был отмечен проект короткого транспортного пути, соединяющего мегаполис Алматы и город Чолпон-Ату в Иссык-Кульской котловине.

Проект, разработанный в алматинском ТОО «Научно-испытательный центр», можно назвать с полным основанием оригинальным для наших «широт», пишет издание "МК-Казахстан"

Это проект создания магистральной гондольной канатной дороги (МГКД), точнее цепочки канатных дорог через два горных хребта, Заилийский и Кунгей-Алатау, разделяющих крупнейший город региона Алматы и важнейшую рекреационную зону для Кыргызстана и юго-востока Казахстана — побережье озера Иссык-Куль.

Данный проект включает в себя строительство МГКД между Алматы, побережьем озера Иссык-Куль и двух лыжно-туристических курортов, расположенных на северных склонах Заилийского Алатау в Казахстане и Кунгей-Алатау в Кыргызской Республике. Поскольку проектируемая МГКД соединяет между собой Большое Алматинское озеро и озеро Иссык-Куль, проходит через перевал Озерный и рядом с высокогорным озером Джасыл-Коль в верховьях реки Чон-Кемин, проект и получил предварительное рабочее название «Озерный транзит».

Система канаток позволит сократить время пути от Алматы до Иссык-Куля до 2,5-3 часа, что сделает поездки на озеро фактически маршрутом выходного дня. И сократит объем использования автотранспорта для этого с вытекающими экологическими эффектами. Согласно расчетам, эффект позволит исключить выбросы в окружающую среду примерно 500 тысяч тонн парниковых газов за летний сезон.

Дополнительную жизнеспособность этой идее придает ряд факторов, объективно облегчающих реализацию «Озерного транзита». Так, уже существует автодорога вдоль проектируемой канатной трассы, которая может быть использована в качестве технологической при строительстве и обслуживании МГКД. В Кыргызстане и, в частности, в Иссык-Кульской котловине есть избыток мощностей электроэнергии. А ресурсы каскада ГЭС в Большом Алматинском ущелье могут быть использованы на первом этапе строительства.

Энергосистема двух стран сейчас едина, ни в Алматы, ни в сопредельных регионах Кыргызстана нет дефицита электроэнергии. Инженеры ТОО «Научно-испытательный центр» отмечают, что для энергообеспечения системы канатных дорог линию в 110 кВ можно протянуть через горы.

В первом варианте проекта закладывалось строительство двух таких линий, чтобы полностью гарантировать безопасное энергоснабжение на случай природных вызовов, как лавины или ураганы, но сейчас можно сделать более дешевый вариант. То есть провести одну линию энергоснабжения и параллельно ей газопровод. И во всех нужных точках поставить газогенераторы контейнерного типа. Если что-то случается с линией, то они автоматически запускаются, обеспечивая электроэнергией и теплом станцию пересадки.

Наличие больших площадей для устройства горнолыжных трасс любой сложности в верховьях Большого Алматинского ущелья, намного превышающих возможности таких местных горнолыжных баз Алматы, как «Шымбулак», «Табаган», «Ак-Булак», «Алма-Тау», позволит привлечь значительное количество туристов на новые маршруты и склоны.

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В состав проектируемой МГКД должны войти пять или шесть рабочих ветвей, четыре или пять станций пересадки и необходимое количество станций высадки и подсадки. Вдоль трассы МГКД в необходимых местах планируется строительство радиальных канатных гондольных и кресельных дорог, охватывающих перспективные горнолыжные склоны региона.