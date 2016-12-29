Двое преступников из Узбекистана задержаны в Астраханской области

CA-NEWS (UZ) - В пункте пропуска «Аксарайский» в Астраханской области задержана гражданка Узбекистана.

Женщину с 2015 года разыскивали за подделку документов, передаёт пресс-служба Пограничного управления ФСБ России. Женщина пыталась въехать на территорию РФ железнодорожным транспортом. В настоящее время она передана компетентным органам.

Также выявлен ещё один гражданин Узбекистана 1980 г.р. Он обвиняется в мошенничестве, органами следствия разыскивался больше года. Инициатором розыска стали правоохранительные органы Узбекистана.