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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Двое преступников из Узбекистана задержаны в Астраханской области

CA-NEWS (UZ) - В пункте пропуска «Аксарайский» в Астраханской области задержана гражданка Узбекистана.

Женщину с 2015 года разыскивали за подделку документов, передаёт пресс-служба Пограничного управления ФСБ России. Женщина пыталась въехать на территорию РФ железнодорожным транспортом. В настоящее время она передана компетентным органам.

Также выявлен ещё один гражданин Узбекистана 1980 г.р. Он обвиняется в мошенничестве, органами следствия разыскивался больше года. Инициатором розыска стали правоохранительные органы Узбекистана.

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