Мемориальная доска памяти Эркина Вахидова установлена в Ташкенте
- Узбекистан, общество
- 15:53, 29 декабря 2016
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте доме, где жил Герой Узбекистана, народный поэт Узбекистана Эркин Вахидов состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь уважения к памяти поэта. Об этом сообщили в Академии художеств Узбекистана.
На митинге по этому случаю собрались видные деятели культуры и искусства, родные и близкие семьи Вахидова, студенты и преподаватели ВУЗов города, любители литературы и поэзии, а также представители СМИ.
Мемориальная доска изготовлена Академией художеств Узбекистана известным скульптором Азаматом Хатамовым и передана в дар в знак искреннего уважения и признания таланта гения.После торжественного открытия мемориальной доски живые цветы были возложены на могилу поэта в кладбище Чигачай. Вечером в узбекском Академическом театре состоялся поэтический вечер, посвящённый памяти Эркина Вахидова.
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