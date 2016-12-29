Мемориальная доска памяти Эркина Вахидова установлена в Ташкенте

- В Ташкенте доме, где жил Герой Узбекистана, народный поэт Узбекистана Эркин Вахидов состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь уважения к памяти поэта. Об этом сообщили в Академии художеств Узбекистана.

На митинге по этому случаю собрались видные деятели культуры и искусства, родные и близкие семьи Вахидова, студенты и преподаватели ВУЗов города, любители литературы и поэзии, а также представители СМИ.

Мемориальная доска изготовлена Академией художеств Узбекистана известным скульптором Азаматом Хатамовым и передана в дар в знак искреннего уважения и признания таланта гения.

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После торжественного открытия мемориальной доски живые цветы были возложены на могилу поэта в кладбище Чигачай. Вечером в узбекском Академическом театре состоялся поэтический вечер, посвящённый памяти Эркина Вахидова.