Отряды ополчения в Афганистане, получающие помощь от ЦРУ, подвергают угрозе безопасность в стране, - The Guardian

Деятельность отрядов ополчения в Афганистане, опосредованным путём получающих средства от США, подвергает угрозе ситуацию с безопасностью в стране, сообщает британская газета The Guardian.

Подобные отряды начали создаваться под лозунгами борьбы с «Талибаном» и другими вооружёнными группировками ещё в 2012 году. Возможность вступить в ряды ополчения получили гражданские лица, не имеющие формальной военной подготовки, однако на практике обладающие боевыми навыками и готовые выступить против боевиков.

Как отмечает газета, ополчение, в отличие от афганской армии и полиции, не финансируется миссией НАТО «Решительная поддержка», но получает средства от ЦРУ опосредованным путём, через Управление национальной безопасности Афганистана.

Инициатива создания отрядов ополчения была направлена на противодействие повстанческим силам на местном уровне, чаще всего в сельских районах страны, но впоследствии командиры и боевики подобных отрядов проявили склонность к использованию своих полномочий в преступных целях, - говорится в статье.

В частности, из провинций, в которых действуют отряды, поступают сообщения о причастности ополченцев к нарушениям прав человека – похищениям, незаконному удерживанию под стражей, пыткам в отношении заключённых, вымогательствам и вооружённым нападениям вплоть до убийств.

Подобные случаи противозаконной деятельности были зарегистрированы в уезде Рустак провинции Тахар, где действуют отряды ополчения под руководством командира Перим Куля. Источники из правоохранительных органов и местного населения утверждают, что власти не в состоянии привлечь командира к ответственности за упомянутые выше преступления, в том числе и за убийство местного госслужащего, поскольку на несколько сотен ополченцев в уезде приходится всего 35 служащих национальной полиции.

«Я не доверяю этим отрядам ополчения, – заявил прессе бывший начальник полиции уезда Гулистан Самади. – Они безответственны. Они не заботятся о правительстве… Это хуже, чем талибы».

Тем не менее, пресс-секретарь президента Афганистана Гарун Чахансури утверждает, что деятельность ополчения «в большинстве случаев эффективна», отмечая, что правительство страны поддерживает отряды, но избирательно и с осторожностью.

В свою очередь, официальные представители американского военного контингента в общении с прессой расценивают рискованную ситуацию с ополчением как внутренний вопрос, в настоящее время не считая необходимым вмешиваться в деятельность отрядов.

Между тем анонимные источники из афганской миссии НАТО отмечают, что США владеют информацией о правонарушениях со стороны ополченцев, но сознательно закрывают глаза на эту проблему, не имея возможности полагаться на недоукомплектованные отряды афганских правоохранительных органов.