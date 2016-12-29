Армения заявила о гибели трех военных в бою на границе с Азербайджаном

CA-NEWS (CA) - Трое военнослужащих Вооруженных сил Армении, в том числе офицер, погибли утром в четверг в результате предпринятой Азербайджаном диверсии на госгранице, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, с азербайджанской стороны также есть потери. «Тело одного погибшего азербайджанского военнослужащего находится на армянской стороне», - сказал Ованнисян.

Ранее он написал на своей странице в соцсети, что «рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения».

«ВС Армении вступили в бой с противником. Ведется огонь из снайперских винтовок и гранатометов, он продолжается и сейчас. ВС Армении полностью контролируют ситуацию, пресекая посягательства противника», - отметил Ованннисян.

Между тем в Минобороны Азербайджана заявили, что «формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз». По данным ведомства, обстрел велся как с территории самой Армении, так и с «оккупированных земель Азербайджана».

Ранее, Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана заявило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

16 мая в Вене состоялась встреча с участием президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Армении Сержа Саргсяна, государственного секретаря США Джона Керри, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, государственного секретаря Франции по вопросам Европы Харлема Десира, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Главы Армении и Азербайджана договорились о следующем раунде переговоров, который должен состояться в июне в согласованном обеими сторонами месте с целью возобновления переговоров о всеобъемлющем урегулировании.

Напомним, режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта на предмет соблюдения сторонами конфликта условий перемирия.