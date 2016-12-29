Доступ к заблокированным сайтам Узбекистана продлился всего пару часов

- Узбекистан, общество
- 16:09, 29 декабря 2016
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CA-NEWS (UZ) - После нескольких часов доступа к заблокированным сайтам в Узбекистане вновь заработала система блокировки.
Сегодня утром, 29 декабря, пользователи были удивлены неожиданным свободным доступом ко всем закрытым в Узбекистане сайтам, публикующим критические и аналитические материалы, а также сайты международных правозащитных организаций.
Через несколько часов блокировка этих сайтов вновь вернулась на место, и это даёт понять, что открытие доступа была временным сбоем в системе блокирования.
Новостные сайты - Uzmetronom, узбекские службы Би-би-си, Голос Америки, Радио Свободы, AsiaTerra, сайты правозащитных организаций (HRW, Amnesty International, Репортёры без границ и др.), а также десятки других сайтов, многие годы остаются закрытыми для интернет-пользователей.
Они были блокированы в 2005 году после андижанских событий. Со временем интернет-пользователи научились обходить блокировку с помощью прокси-серверов. Власти же стали перекрывать доступ и к прокси-серверам.