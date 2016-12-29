Министр транспорта РФ заявил, что Ту-154 распался от удара о поверхность воды

CA-NEWS (CA) - Упавший под Сочи самолет Ту-154 Минобороны РФ практически полностью распался от удара о поверхность воды, сообщил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы, министр транспорта РФ Максим Соколов на пресс-конференции в Москве в четверг.

«Было установлено, что самолет при ударе о водную поверхность и об дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции», - цитирует его слова «Интерфакс».

Министр добавил, что из воды подняты 19 тел погибших в катастрофе, 230 фрагментов тел, 13 крупных обломков лайнера

По словам министра, окончательные выводы о причинах крушения самолета будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. «Сегодня на первый план выходит работа по опознанию тел и генетическому анализу фрагментов тел погибших. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны РФ нашими медиками уже взяты у всех родственников погибших необходимые биологические материалы», - сказал глава комиссии по расследованию катастрофы.

Он добавил, что экспертиза уже началась.

«Очевидно, что (перед крушением — ред.) была нештатная работа техники (самолета — ред.). Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», - сказал министр.

Он подчеркнул, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.