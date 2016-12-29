Казахстан перечислит $7,5 млн Кыргызстану для обустройства таможни

26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров президентов Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и Казахстана Нурсултана Назарбаева подписаны соглашение о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и протокол между правительствами двух стран о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о финансово-техническом содействии.



"Соглашение и Протоколы предусматривают оказание помощи со стороны Республики Казахстан технической помощи в сумме 100 миллионов долларов США в целях финансирования мероприятий Дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к ЕАЭС, которые направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий", — говорится в тексте сообщения.

Согласно Соглашению, помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе Кыргызской Республике будет выделено 7,5 миллиона долларов США.







Казахстан выделит первый транш в размере 7,5 миллиона долларов на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий на казахстанско-кыргызской границе, сообщается на сайте правительства Кыргызстана.