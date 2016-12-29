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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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За год через eGov оказано около 40 млн услуг

CA-NEWS (KZ) - В 2016 году через инфраструктуру электронного правительства гражданам Казахстана оказано почти 40 млн государственных услуг. При этом общее количество оказанных услуг за все годы превысило отметку в 160 млн, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании«Национальные информационные технологии».

В топе наиболее популярных электронных услуг — получение адресной справки, справки о зарегистрированных правах или обременениях на недвижимое имущество, а также справки об отсутствии либо наличии недвижимости.

С 1 января по 25 декабря через платежный шлюз электронного правительства осуществлено платежей на сумму более чем 13 млрд тенге. Это на 32,5% больше, чем за весь прошлый год. В целом сумма всех платежей за период работы сервиса на портале превысила 28 млрд тенге.

«Другим важным достижением 2016 года стал запуск порталов Открытого правительства Казахстана. Сейчас пользователям доступно 4 основных компонента: „Открытые данные“, „Открытые НПА“, „Открытые бюджеты“ и „Открытый диалог“, который включает в себя блог-платформу первых руководителей государственных органов», — говорится в сообщении.

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