Часовую башню Назарбаева предложили возвести в Астане

- В Астане предложили возвести часовую башню Назарбаева, сообщает пресс-служба Акорды.

Сообщается, что на имя Нурсултана Назарбаева поступили письма и телеграммы по случаю Дня Первого президента Республики Казахстан и Дня Независимости страны.

В одном из писем Н.Амзеев предложил возвести в столице часовую башню Первого Президента Республики Казахстан в честь 25-летия Независимости Республики.

"У англичан есть Биг-Бен – часовая башня Вестминстерского дворца, у россиян - часы на Спасской башне Московского Кремля. А у нас будут свои часы. Таким образом, в мире появится еще одна всемирная часовая башня", – пишет автор.