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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Часовую башню Назарбаева предложили возвести в Астане
CA-NEWS (KZ) - В Астане предложили возвести часовую башню Назарбаева, сообщает пресс-служба Акорды.

Сообщается, что на имя Нурсултана Назарбаева поступили письма и телеграммы по случаю Дня Первого президента Республики Казахстан и Дня Независимости страны.

В одном из писем Н.Амзеев предложил возвести в столице часовую башню Первого Президента Республики Казахстан в честь 25-летия Независимости Республики.

"У англичан есть Биг-Бен – часовая башня Вестминстерского дворца, у россиян - часы на Спасской башне Московского Кремля. А у нас будут свои часы. Таким образом, в мире появится еще одна всемирная часовая башня", – пишет автор.


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