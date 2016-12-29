Часовую башню Назарбаева предложили возвести в Астане
CA-NEWS (KZ) - В Астане предложили возвести часовую башню Назарбаева, сообщает пресс-служба Акорды.
Сообщается, что на имя Нурсултана Назарбаева поступили письма и телеграммы по случаю Дня Первого президента Республики Казахстан и Дня Независимости страны.
В одном из писем Н.Амзеев предложил возвести в столице часовую башню Первого Президента Республики Казахстан в честь 25-летия Независимости Республики.
"У англичан есть Биг-Бен – часовая башня Вестминстерского дворца, у россиян - часы на Спасской башне Московского Кремля. А у нас будут свои часы. Таким образом, в мире появится еще одна всемирная часовая башня", – пишет автор.
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