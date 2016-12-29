Китай планирует снизить долю угля от общего объема потребления энергии до 60% в 2017 году

CA-NEWS (CA) - В Китае будет оптимизироваться система производства электроэнергии из угля, и ускоряться темп его трансформации и модернизации, сообщает во вторник газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на главу НЭА Китая Нур Бекри.

«К 2020 году, установленная мощность угольных электростанций должна составлять не более 1,1 млрд кВТ. А в 2017 году, доля угля от общего объема потребления энергии должна снизиться до 60%», - об этом заявил он на рабочем совещании по энергетическим вопросам в Пекине.

По данным, опубликованным государственным статистическим управлением КНР, за 2015 год общий объем потребляемой Китаем энергии составил 4,3 млрд тонн стандартного угольного эквивалента, среди которых доля потребления угля занимала 64%, что на 2% меньше по сравнению с 2014 годом.

Нур Бекри на рабочем совещании по энергетическим вопросам сообщил, что за 2017 год общий объем потребления первичных энергоресурсов не должен превысить 4,4 млрд. стандартного угольного эквивалента.

«Доля неископаемого топлива и газа при этом должна подняться до 14,3% и 6,8% соответственно. Приоритетные направления развития - замена традиционных видов топлива электричеством в сферах отопления для населения, а также транспорта и перевозок. Тем не менее, механизмы определения цен под воздействием спроса должны быть усовершенствованы», - подчеркнул он.

«Кроме того, еще одно важное направление работы - постоянная эскалация качества нефтепродуктов. С 1 января 2017 года по всему Китаю будет предоставляться бензин и дизельное топливо, качество которых соответствует требованиям государственного стандарта в Ⅴ стадии», - считает Бекри.