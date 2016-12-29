Армения и Азербайджан заявили о больших потерях противника в бою на границе

CA-NEWS (CA) - Разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана, утверждают в Баку в Министерстве обороны.

«При попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями», - сказали агентству «Интерфакс» в ведомстве.

В Минобороны считают, что относительная тишина на линии фронта, наблюдаемая в последнее время, «видимо, не на руку армянской стороне, и противник целенаправленно прибегает к подобным провокациям». «Министерство обороны заявляет, что если противник будет продолжать подобные действия, то столкнется с большим числом потерь», - отметили в ведомстве.

Ранее в Ереване обвинили Баку в попытке диверсии на азербайджано-армянской границе. «Рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения», - сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его данным, в бою погибли трое армянских военнослужащих и до семи бойцов противника.

Позднее в пресс-службе Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы республики нейтрализовали наступление азербайджанских войск на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари. «Противник отброшен, есть погибшие и раненные, в том числе на участке наших боевых позиций. К сожалению, с армянской стороны также есть погибшие. В боях за защиту госграницы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян», - отметили в Минобороны.

Согласно сообщению, Министерство обороны располагает неопровержимыми доказательствами нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении.

Ранее, Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана заявило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

16 мая в Вене состоялась встреча с участием президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Армении Сержа Саргсяна, государственного секретаря США Джона Керри, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, государственного секретаря Франции по вопросам Европы Харлема Десира, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Главы Армении и Азербайджана договорились о следующем раунде переговоров, который должен состояться в июне в согласованном обеими сторонами месте с целью возобновления переговоров о всеобъемлющем урегулировании.

Напомним, режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта на предмет соблюдения сторонами конфликта условий перемирия.