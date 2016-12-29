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  29 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Видео: Каким ООН запомнится уходящий 2016 год?

CA-NEWS (CA) - 2016 год, как и предыдущий, стал для ООН годом многих достижений, но и невероятных испытаний. Как сообщает Центр новостей ООН, в рекордно короткие сроки вступило в силу Парижское соглашение по климату, принята новая повестка дня в сфере урбанизации.

Между тем многие страны охвачены кровавыми конфликтами. Сирийский кризис длится вот уже шестой год. Совет Безопасности расколот. ООН пытается облегчить участь беженцев и всех тех, кто оказался «за бортом».

К концу года четверть миллиона жителей Алеппо оказались в осаде, в то время как сирийские власти и их союзники бомбили районы, занятые оппозицией. Мирные переговоры не дали никаких результатов, не удалось добиться даже небольшой передышки. Всемирная продовольственная программа вместе с партнерами направила в Сирию помощь для более чем четырех миллионов человек, включая жителей труднодоступных районов. Но в Алеппо помощь не поступала с июля.

Открывая Генеральную Ассамблею, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун возложил ответственность на государства-члены ООН. «У тех могущественных покровителей сторон, которые подпитывают конфликт, руки тоже окрашены кровью. Сегодня в этом зале находятся представители тех правительств, которые либо игнорировали зверства против гражданского населения, которые совершают в Сирии все стороны, либо поощряли и финансировали их, а то и принимали участие в их планировании и осуществлении», - сказал глава ООН.

Продолжение смотрите в видео.

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