Путин сократит военное присутствие России в Сирии

CA-NEWS (CA) - Присутствие военных сил России в Сирии будет сокращено, но Москва продолжит борьбу с международным терроризмом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

«Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской республике военного, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», - цитирует его слова РИА Новости.

В четверг Путин сообщил о подписании трех документов: первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.