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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане 2 января объявлен выходным днем
CA-NEWS (UZ) - Понедельник 2 января 2017 года объявлен выходным днем. Распоряжение об этом накануне подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как отмечается в документе, данное решение принято в связи с многочисленными обращениями граждан и общественных организаций республики, а также в целях создания благоприятных условий для отдыха и в связи с празднованием Нового — 2017 года.

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