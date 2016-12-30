В Узбекистане 2 января объявлен выходным днем
- Узбекистан, общество
- 9:13, 30 декабря 2016
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CA-NEWS (UZ) - Понедельник 2 января 2017 года объявлен выходным днем. Распоряжение об этом накануне подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Как отмечается в документе, данное решение принято в связи с многочисленными обращениями граждан и общественных организаций республики, а также в целях создания благоприятных условий для отдыха и в связи с празднованием Нового — 2017 года.
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