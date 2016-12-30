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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Новым вице-министром национальной экономики Казахстана стал Айбатыр Жумагулов

CA-NEWS (KZ) - Новым вице-министром национальной экономики Казахстана стал Айбатыр Жумагулов, сообщает 29 декабря пресс-служба ведомства.

Нового вице-министра национальной экономики Казахстана коллективу представил глава ведомства Тимур Сулейменов. Министр пожелал успехов новому вице-министру.

Жумагулов был председателем правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Он также занимал должность управляющего директора АО «НУХ «Байтерек» и возглавлял совет директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант». Входил в состав совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Айбатыр Жумагулов окончил Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби по специальности «Экономика и менеджмент», а также аспирантуру Казахской Государственной Академии Управления, имеет степень магистра экономики.

Помимо работы в банковской и инвестиционной сферах, Жумагулов трудился в Министерстве индустрии и новых технологий РК в должности директора департамента базовых отраслей.

Отметим, накануне, 28 декабря 2016 года, новым министром национальной экономики стал Тимур Сулейменов, который с 2012 года был членом коллегии Евразийской экономической комиссии (министром) по экономике и финансовой политике. Он сменил на этом посту Куандыка Бишимбаева.

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