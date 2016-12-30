В Казахстане недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение магнитудой 4,6 (карта)

- В Казахстане недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает в четверг сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МОН Казахстана.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в четверг, 29 декабря в 19.05 по алматинскому времени.

«Эпицентр землетрясения расположен в 231 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана», - говорится в сообщении.

Глубина залегания очага составила 5 километров. Сведения об ощутимости нет.