В Казахстане недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение магнитудой 4,6 (карта)
- Казахстан, происшествия
- 9:26, 30 декабря 2016
- Просмотров: 557
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане недалеко от границы с Кыргызстаном произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает в четверг сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МОН Казахстана.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в четверг, 29 декабря в 19.05 по алматинскому времени.
«Эпицентр землетрясения расположен в 231 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана», - говорится в сообщении.
Глубина залегания очага составила 5 километров. Сведения об ощутимости нет.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
|кто есть кто