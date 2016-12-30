Президент Казахстана посетил новогодний бал в Астане (фото)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 декабря посетил новогодний бал в Астане, сообщается пресс-служба Акорды.

Обращаясь к присутствующим, Назарбаев отметил, что сегодняшние достижения страны - это результат общего труда и единства всех казахстанцев.

Он также напомнил о предстоящих в следующем году крупных событиях национального и международного масштабов, среди которых проведение всемирной Универсиады, международной выставки ЭКСПО, саммита Организации исламского сотрудничества.

Президента Казахстана указал, что помощь нуждающимся, благотворительные мероприятия являются благородной традицией нашего народа.

В завершение Назарбаев поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав семейного благополучия, здоровья и новых свершений. «Все вырученные при проведении благотворительного бала средства будут перечислены в фонд «Добровольное общество «Милосердие», - отмечает Акорда.

В свою очередь, общественный деятель и основатель добровольного общества «Милосердие» Аружан Саин рассказала историю о детях на фотографии вместе с Нурсултаном Назарбаевым.

«Познакомьтесь! Эта наша семилетняя Тахирова Чарос. У нее был рак гортани. В Казахстане, к сожалению, ей не смогли помочь. Здесь сделали целых 17 операций, но папилломы продолжали рост и она начала задыхаться и потеряла голос. Когда Чарос уже не могла дышать, ей установили трахиостому. Это хирургический надрез в гортани для дыхания. Чарос помогли в Корее, у нее было несколько операций и курсов лечения. Теперь у нее появился голос, девочка сама дышит. И она уже в шаговой близости к полноценному здоровью. Средства на одну из операций, а также и на лечение еще тридцати деток, передал фонду глава государства. Сегодня она сама скажет ему спасибо лично», - написала она на своей странице в Instagram.

«Рядом - шестилетний Шериаздан Асфендиар. У него была обширная опухоль головного мозга. В Казахстане ему сделали 4 безрезультатных операций. Потом отправили доживать свои короткий век домой. Родители подтвердили простую истину, что никогда нельзя сдаваться. Благодаря поддержке казахстанцев, они провели операцию в турецкой клинике, где малышу удалили пораженную часть мозга. Всего 6 месяцев прошло с тех пор, как он был в коме. Он заново учится жить, но он чемпион и со всем справится. Очень ласковый и нежный малыш. Сегодня он вместе с Чарос встретится с президентом и скажет ему спасибо от имени всех детей! Спасибо всем, кто пришел на Новогодний бал акима Астаны!!! Деньги за Ваши билеты вновь идут в помощь детям нашего фонда!!!», - отметила Саин.