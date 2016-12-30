США объявили новые санкции против России и выслали 35 российских дипломатов

CA-NEWS (CA) - Президент США Барак Обама распорядился в четверг выслать из страны 35 российских дипломатов и ввести санкции против представителей разведки РФ, которые, по мнению Вашингтона, были причастны к кибератакам в ходе американской президентской кампании в 2016 году, сообщает Reuters.

««Сегодня я распорядился принять ряд мер в ответ на агрессивное притеснение представителей властей США со стороны России и кибероперации, нацеленные против выборов в США, – говорится в распространенном в четверг заявлении президента США.–Эти меры последовали за неоднократными частными и публичными предупреждениями в адрес российского правительства и представляют собой необходимый и уместный ответ на действия, призванные причинить вред американским интересам вопреки принятым международным нормам поведения», - говорится в заявлении Обамы, находящегося в отпуске на Гавайях.

«В октябре, – продолжал он, – моя администрация заявила, что, по нашим оценкам, Россия предпринимала меры, нацеленные на вмешательство в избирательный процесс в США. Эти кражи и публикации данных могли производиться только по указанию высших эшелонов российской власти. Более того, наши дипломаты в Москве в течение последнего года сталкивались с неприемлемым уровнем притеснений со стороны служб безопасности и полиции. Подобные действия имеют последствия. Сегодня я распорядился принять ряд ответных мер».

Обама сказал в своем заявлении в четверг, что Госдепартамент объявил «персонами нон грата» 35 сотрудников российских спецслужб и закроет российским представителям доступ к двум зданиям, в Нью-Йорке и Мэриленде, которые использовались РФ в разведцелях.

Высокопоставленный американский чиновник сказал Reuters, что меры коснутся российского посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. У русских есть 72 часа, чтобы покинуть территорию США, сказал чиновник. Доступ к двум зданиям, которые российские чиновники использовали для сбора разведданных, будет закрыт с полудня пятницы, сказал он.

«Эти меры были приняты в ответ на притеснение Россией американских дипломатов и на действия дипломатов, которые мы расцениваем как не соответствующие дипломатической практике», - сказал чиновник.

«Заставляя расплачиваться российских дипломатов в США, закрывая им доступ к этим двум зданиям, мы надеемся, что российские власти переосмыслят свои действия, которые ограничивают возможности и безопасность сотрудников нашего посольства в России», - сказал чиновник.

Он отказался назвать имена российских дипломатов, которых коснутся новые санкции Вашингтона.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина сказал, что Москва ответит на новые американские санкции «на принципе взаимности».

«Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности», - сказал журналистам Дмитрий Песков.

По его словам, ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент РФ.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, анонсировал скорую встречу с руководством американской разведки. Заявление было сделано после объявления о новых санкциях против России.

​«В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с руководителями разведывательного сообщества, чтобы получить новую информацию об этой ситуации», — заявил Трамп.