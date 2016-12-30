Армения проведет парламентские выборы 2 апреля 2017 года, после которых страна уйдет от президентской формы правления

CA-NEWS (CA) - Президент Армении Серж Саргсян издал указ о проведении 2 апреля 2017 года очередных парламентских выборов, через год после которых страна должна перейти от нынешней полупрезидентской формы правления к парламентской, сообщает в четверг Reuters со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В декабре прошлого года жители Армении на референдуме проголосовали за изменения в конституцию, предусматривающие ограничение полномочий президента и усиление роли правительства. Президентский срок будет увеличен до семи лет с пяти, но полномочия будут носить в основном церемониальный характер.

Оппозиция выступила с протестами, считая, что с помощью поправок Саргсян намерен сохранить власть, пересев в кресло премьер-министра. Саргсян отрицает такие намерения.

Саргсян сохранит полномочия в полном объеме до истечения текущего президентского срока в 2018 году. После этого, согласно обновленной конституции, страна перейдет к парламентской форме правления, при которой президента будет выбирать парламент, а не избиратели напрямую.

В нынешнем парламенте более половины депутатов - 69 из 131 - представляют Республиканскую партию президента Саргсяна, остальные места распределены между партиями «Процветающая Армения», Армянский национальный конгресс, «Страна законов», «Дашнакцутюн» и «Наследие».