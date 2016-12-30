Президенты России и Сирии обсудили мирные переговоры в Астане

CA-NEWS (KZ) - Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, в ходе которого глава Сирии выразил готовность к соблюдению перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в разговоре главы государств дали высокую оценку достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу в Сирии.

Кроме того, Путин и Асад высказали общее мнение, что запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса.

Путин также провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны выразили удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договорённостями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию.

«В этом контексте подчёркнута важность предпринимаемых усилий по организации переговорного процесса в Астане», - говорится в сообщении.

Лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ИГИЛ.

Напомним, режим прекращения огня в Сирии начал действовать с полуночи в пятницу, 30 декабря.