РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президенты России и Сирии обсудили мирные переговоры в Астане

CA-NEWS (KZ) - Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, в ходе которого глава Сирии выразил готовность к соблюдению перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в разговоре главы государств дали высокую оценку достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу в Сирии.

Кроме того, Путин и Асад высказали общее мнение, что запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса.

Путин также провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны выразили удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договорённостями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию.

«В этом контексте подчёркнута важность предпринимаемых усилий по организации переговорного процесса в Астане», - говорится в сообщении.

Лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ИГИЛ.

Напомним, режим прекращения огня в Сирии начал действовать с полуночи в пятницу, 30 декабря.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com