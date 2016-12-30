Астана и Ташкент разрабатывают план сотрудничества на десять лет

Узбекистан и Казахстан разрабатывают "дорожную карту" сотрудничества на ближайшие десять лет, заявил в четверг посол Казахстана в Ташкенте Ерик Утембаев, передает РИА Новости

"Сейчас разрабатывается "дорожная карта" сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном на десятилетнюю перспективу", — сообщил Утембаев в своей статье, распространенной дипмиссией.

По мнению дипломата, в настоящий момент стороны констатируют "обоюдность стремления развивать и политические контакты по всему спектру, и торгово-экономические связи". В политической сфере стороны намерены совместно противодействовать вызовам и угрозам стабильности и безопасности региона Центральной Азии, в частности, содействовать восстановлению Афганистана, сообщил казахстанский посол.

Утембаев напомнил, что в ходе встречи президентов двух стран Нурсултана Назрабаева и Шавката Мирзиеева в сентябре в Самарканде было принято решение добиться роста ежегодного товарооборота до пяти миллиардов долларов. В сентябре по итогам визита в Узбекистан первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина был подписан документ "Основные направления торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан". В рамках документа стороны планируют создать сеть совместных торговых домов, наладить сотрудничество между финансовыми институтами, выработать механизм межрегионального сотрудничества, а также наладить крупно-узловую сборку автомобилей, автобусов и сельхозтехники, выпускаемой в двух странах.

По данным Госкомстата Узбекистана, в январе-сентябре 2016 года товарооборот между двумя странами составил 1,548 миллиарда долларов (минус 24% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Казахстан занимает третье место среди основных торговых партнеров республики (доля — 8,7%), уступая Китаю и России. Главными статьями экспорта Узбекистана в Казахстан являются природный газ, плодоовощная продукция, продовольственные товары. Главными статьями импорта Узбекистана из Казахстана в прошлом году остаются зерновые, черные и цветные металлы, мука.