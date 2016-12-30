Таджикистан готов судиться с российской авиакомпанией «Ямал»

CA-NEWS (TJ) - Таджикские авиационные власти готовы судиться с российской авиакомпанией "Ямал" и не исключают аналогичного иска к РФ со стороны "Сомон Эйр", заявил РИА Новости министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.

Минтранс России 22 декабря сообщил, что по итогам состоявшихся в Москве переговоров Таджикистан не разрешил авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ на это Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в ряд российских регионов.

Комментируя заявление "Ямала" о намерении обратиться в суд за возмещением убытков, возникших в связи с отменой рейсов в Таджикистан из "Жуковского", министр сказал: "Таджикские авиационные власти готовы к суду, так как действия российской авиакомпании были незаконными. Правда за нами, мы ничего не нарушали, а вот "Ямал" незаконно продавал билеты, не получив разрешения на полеты в Таджикистан".

По его словам, таджикская сторона готова отстаивать в суде и интересы своих авиакомпаний. "Авиакомпания "Сомон Эйр", которая из-за введенных Россией санкций не может летать в российские регионы, отчего потерпела серьезные финансовые убытки, может обратиться в суд с аналогичным иском", - заявил Ганджалзода.

Таджикская сторона отказ в выдаче разрешений "Ямалу" обосновывает отсутствием паритета. Министр транспорта Таджикистана ранее заявлял, что, согласно межправительственному соглашению, все полеты должны осуществляться на паритетной основе и Душанбе устраивает количество рейсов, выполняемых из аэропорта "Жуковский". По его словам, авиаперевозчики Таджикистана пока не готовы выполнять третий рейс из "Жуковского".

В свою очередь Минтранс РФ заявил, что ссылки на отсутствие паритета неправомочны. Согласно разъяснению министерства, таджикская сторона в рамках переговоров авиавластей двух стран 7 ноября приняла назначения российских компаний на линиях Жуковский-Душанбе и Жуковский-Худжанд, о чем была сделана запись в итоговом протоколе. На момент переговоров назначенными перевозчиками с российской стороны были "Уральские авиалинии" и "Ямал". Первая из них приступила к эксплуатации линий в ноябре.

Авиакомпания "Ямал" планировала с 20 декабря начать полеты в Душанбе и Худжанд из Жуковского и продала билеты на ближайшие рейсы. Душанбе позволил "Ямалу" осуществить один чартерный рейс в Душанбе, чтобы доставить пассажиров, которые находились в аэропорту более двух суток.

Полеты авиакомпаний "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и "Таджик Эйр" осуществляются без каких-либо проблем и пассажиры могут воспользоваться их услугами. "Рекомендуем приобретать билеты тех авиакомпаний, которые имеют официальное разрешение на полеты, чтобы долететь к своим родным без лишних проблем", - сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Таджикистана в РФ Сарвар Бахти.