Авиакомпания Узбекистана запретила провоз Samsung Note 7 из Бишкека

- Авиакомпания Узбекистана ввела ограничение на провоз пассажирами сотовых телефонов Samsung Note 7. Об этом сообщается на сайте компании.

"Уважаемые пассажиры, Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" уведомляет Вас, что в соответствии с решением Аэропортового комитета по авиационной безопасности от 22 декабря 2016 года, с 1 января 2017 года провоз смартфонов Samsung Galaxy Note 7 из аэропорта города Бишкек «Манас» в качестве багажа и ручной клади запрещен", - отмечается в сообщении авиаперевозчика.

«Узбекистон хаво йуллари» настоятельно просит пассажиров придерживаться данных ограничений.

Отметим, что из-за случаев возгорания Samsung Galaxy Note 7 многие авиакомпании запретили использовать гаджет на бортах своих самолетов.

С 11 октября компания Samsung прекратила глобальные продажи Galaxy Note 7, программу добровольного обмена, а также дальнейшее производство устройства, руководствуясь заботой о безопасности пользователей. Авиакомпании всего мира повсеместно запрещают перевозку смартфона как в ручной клади, так и в багаже.