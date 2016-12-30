Если вы погрязли в коррупции, я сброшу вас с вертолета, - президент Филиппин Дутерте чиновникам

Филиппинский президент Родриго Дутерте пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет выбрасывать их из салона вертолета.

"Если вы погрязли в коррупции, я доставлю вас в Манилу на вертолете и сброшу вас с него", - заявил Дутерте, объявивший войну коррупции и наркотикам.

Это последнее в череде его высказываний о том, что он якобы самолично расправлялся с людьми без суда и следствия. Пресс-секретарь президента постарался сгладить это заявление, назвав его "городской легендой", передает Би-би-си.

В начале этого месяца другой представитель филиппинского лидера Мартин Анданар сказал, что к словам его босса, известного своими скандальными заявлениями, нужно "относиться серьезно, но не воспринимать их буквально". Анданар имел в виду предыдущее "признание" президента - о том, что тот застрелил трех человек, будучи мэром города Давао.

Дутерте рассказал о своем новом методе расправы с преступниками, выступая во вторник перед жертвами тайфуна, обрушившегося несколько дней тому назад на центральные регионы страны.

Президент пригрозил, что, если кто-либо посмеет разворовывать финансовую помощь пострадавшим от природного катаклизма, его постигнет "наказание вертолетом".

"Я уже делал это в прошлом, почему бы мне не сделать это снова?" - сказал Дутерте под аплодисменты аудитории.

Из того, что сказал Дутерте, непонятно, был ли выброшен с вертолета один человек или несколько. Но президент дал понять, что речь шла о похитителях, убивших свою жертву. Неясно также, когда и где произошел этот инцидент.

16 декабря он сказал в интервью Би-би-си, что в бытность мэром Давао собственноручно застрелил троих подозреваемых в совершении преступлений.

"Я убил где-то троих... Не знаю, сколько пуль, выпущенных из моего оружия, попало в их тела. Это случилось, и я не могу солгать об этом", - сказал тогда президент.

Аналогичное заявление он сделал и несколько дней назад, выступая перед представителями деловых кругов в Маниле. По словам Дутерте, он частенько разъезжал по улицам Давао на мотоцикле, "ища возможность вступить с кем-либо в перепалку, что потом иметь возможность его убить".

Родриго Дутерте был мэром города Давао на юге страны в течение 20 лет. За это время уровень преступности в городе пошел на убыль, однако мэра обвиняли в финансировании "эскадронов смерти", готовых расправиться с каждым, кто представлял угрозу общественному порядку.

Став президентом, он дал слово искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву - в случае необходимости - миллионы жизней.

Сообщается, что с тех пор как Дутерте, избранный в мае нынешнего года президентом Филиппин, объявил войну наркотикам, почти 6000 человек были убиты полицейскими, наемниками и добровольцами.

Представители оппозиции и правозащитные организации призвали объявить Дутерте импичмент, однако он остается популярным среди рядовых жителей, которые хотят, чтобы он навел в стране порядок.