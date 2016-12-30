РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Астане сняли масштабный Mannequin Challenge с участием 2600 человек (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Астане сняли масштабный Mannequin Challenge с участием 2600 человек.

Видеоролик флешмоба был опубликовал на своей странице глава строительной компании BI-group Айдын Рахимбаев.

«А вот и самый большой Mannequin Challenge с нашего новогоднего корпоратива! 2600 участников - это наши сотрудники и организаторы вечера», - написал Рахимбаев.

Во видео были замечены лидер «Сборной Камызякского края» КВН Азамат Мусагалиев, капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» Ольга Картункова.

Mannequin Challenge (с англ. —  «вызов подражания манекену») — вирусное видео и флешмоб, распространившееся в интернете в октябре 2016 года. Группа людей остается неподвижной пока между ними перемещается оператор, записывающий видео. Отмечается сходство флешмоба с живыми картинами, Bullet time, флешмобами Harlem Shake и Ice Bucket Challenge.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com