В Астане сняли масштабный Mannequin Challenge с участием 2600 человек (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Астане сняли масштабный Mannequin Challenge с участием 2600 человек.

Видеоролик флешмоба был опубликовал на своей странице глава строительной компании BI-group Айдын Рахимбаев.

«А вот и самый большой Mannequin Challenge с нашего новогоднего корпоратива! 2600 участников - это наши сотрудники и организаторы вечера», - написал Рахимбаев.

Во видео были замечены лидер «Сборной Камызякского края» КВН Азамат Мусагалиев, капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» Ольга Картункова.

Mannequin Challenge (с англ. — «вызов подражания манекену») — вирусное видео и флешмоб, распространившееся в интернете в октябре 2016 года. Группа людей остается неподвижной пока между ними перемещается оператор, записывающий видео. Отмечается сходство флешмоба с живыми картинами, Bullet time, флешмобами Harlem Shake и Ice Bucket Challenge.