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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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По данным госкомиссии, отключение света на всей территории Таджикистана 28 октября произошло в результате остановки агрегатов Нурекской ГЭС
CA-NEWS (TJ) - нурекская гэс По предварительным данным «Барки точик», октябрьская авария произошла в результате остановки агрегатов Нурекской гидроэлектростанции, вызванной сбоями в энергосистеме страны и автоматическим запуском противоаварийной системы.

«Для своевременного устранения таких случаев и принятия необходимых мер министр  энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода дал строгие поручения руководству «Барки точик» и другим структурам, работающим в этом направлении», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

АП отмечает, что с началом нынешнего осенне-зимнего периода в электроэнергетических сетях страны участились различного рода аварии и сбои, которые усложняют обеспечение потребителей электроэнергией.

Наиболее масштабная авария произошла 28 октября этого года, когда практически вся республика в течение трех часов осталась без света.

Для выявления причин этой аварии была создана специальная рабочая комиссия, завершившая свою работу в середине ноября. Однако, «Барки точик» до сих пор воздерживается от публикации заключения комиссии.

«В настоящее время заключения комиссии находятся на изучении соответствующих министерств и ведомств. Они могут быть опубликованы только после окончательного согласования», - сказали «АП» в «Барки точик».

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