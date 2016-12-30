По данным госкомиссии, отключение света на всей территории Таджикистана 28 октября произошло в результате остановки агрегатов Нурекской ГЭС

По предварительным данным «Барки точик», октябрьская авария произошла в результате остановки агрегатов Нурекской гидроэлектростанции, вызванной сбоями в энергосистеме страны и автоматическим запуском противоаварийной системы.

«Для своевременного устранения таких случаев и принятия необходимых мер министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода дал строгие поручения руководству «Барки точик» и другим структурам, работающим в этом направлении», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

АП отмечает, что с началом нынешнего осенне-зимнего периода в электроэнергетических сетях страны участились различного рода аварии и сбои, которые усложняют обеспечение потребителей электроэнергией.

Наиболее масштабная авария произошла 28 октября этого года, когда практически вся республика в течение трех часов осталась без света.

Для выявления причин этой аварии была создана специальная рабочая комиссия, завершившая свою работу в середине ноября. Однако, «Барки точик» до сих пор воздерживается от публикации заключения комиссии.

«В настоящее время заключения комиссии находятся на изучении соответствующих министерств и ведомств. Они могут быть опубликованы только после окончательного согласования», - сказали «АП» в «Барки точик».