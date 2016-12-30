Президент Узбекистана издал указ в поддержку престарелых и инвалидов

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Фонда «Нуроний» по социальной поддержке ветеранов Узбекистана» и постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки престарелых и инвалидов».

Согласно документу, опубликованному местной прессой, предусмотрено переименование Фонда «Нуроний» в Фонд по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний» в форме общественного объединения.

До 1 сентября 2017 года в каждом районе и городе будут открыты комплексы «Нуронийлар маскани», где будут размещены отделения Фонда «Нуроний».

В комплексах должны быть предусмотрены читальные залы с богатым книжным фондом, комнаты досуга для игры в шахматы и шашки, залы лечебной физкультуры со специальными тренажерами для престарелых, а также столовая и медицинский кабинет.

До 30% средств, ежегодно используемых на оздоровление трудящихся в санаториях Совета Федерации профсоюзов, будут направляться на оздоровление пенсионеров, прежде всего ветеранов войны и трудового фронта 1941−1945 годов.

Правительство планирует повысить качество и уровень жизни 15,5 тыс. одиноких престарелых путем закрепления за ними персональных социальных работников.

Более 50 тысяч пенсионеров и инвалидов будут охвачены бесплатным оздоровлением в санаторных учреждениях благодаря строительству и оснащению трех новых санаториев для престарелых, инвалидов, ветеранов войны и труда в Бухарской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях.

В Андижанской, Бухарской, Самаркандской и Ферганской областях будут созданы межрегиональные кардиохирургические центры для проведения операций на открытом сердце.

Одинокие и малообеспеченные престарелые будут обеспечиваться комплектами зимней одежды и обуви, а также сельскохозяйственной продукцией, заготавливаемой на зиму.

Правительство намерено потратить 207 млрд. сумов ($30,9 млн по рыночному курсу) на укрепление материально-технической базы 23 домов-интернатов для престарелых и инвалидов/

В целом, более 688,2 млрд. сумов ($102,7 млн) будут направлены на финансирование программы. Также планируется привлечь кредиты и гранты международных финансовых институтов на сумму $108,7 млн.