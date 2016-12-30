Президент Узбекистана издал указ в поддержку престарелых и инвалидов

- Узбекистан, общество
- 10:45, 30 декабря 2016
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Согласно документу, опубликованному местной прессой, предусмотрено переименование Фонда «Нуроний» в Фонд по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний» в форме общественного объединения.
До 1 сентября 2017 года в каждом районе и городе будут открыты комплексы «Нуронийлар маскани», где будут размещены отделения Фонда «Нуроний».
В комплексах должны быть предусмотрены читальные залы с богатым книжным фондом, комнаты досуга для игры в шахматы и шашки, залы лечебной физкультуры со специальными тренажерами для престарелых, а также столовая и медицинский кабинет.До 30% средств, ежегодно используемых на оздоровление трудящихся в санаториях Совета Федерации профсоюзов, будут направляться на оздоровление пенсионеров, прежде всего ветеранов войны и трудового фронта 1941−1945 годов.
Правительство планирует повысить качество и уровень жизни 15,5 тыс. одиноких престарелых путем закрепления за ними персональных социальных работников.Более 50 тысяч пенсионеров и инвалидов будут охвачены бесплатным оздоровлением в санаторных учреждениях благодаря строительству и оснащению трех новых санаториев для престарелых, инвалидов, ветеранов войны и труда в Бухарской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях.
В Андижанской, Бухарской, Самаркандской и Ферганской областях будут созданы межрегиональные кардиохирургические центры для проведения операций на открытом сердце.Одинокие и малообеспеченные престарелые будут обеспечиваться комплектами зимней одежды и обуви, а также сельскохозяйственной продукцией, заготавливаемой на зиму.
Правительство намерено потратить 207 млрд. сумов ($30,9 млн по рыночному курсу) на укрепление материально-технической базы 23 домов-интернатов для престарелых и инвалидов/
В целом, более 688,2 млрд. сумов ($102,7 млн) будут направлены на финансирование программы. Также планируется привлечь кредиты и гранты международных финансовых институтов на сумму $108,7 млн.
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